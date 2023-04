Israele: servizi sicurezza sventano attentato a Gerusalemme, arrestato un palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza interna di Israele, Shin Bet, e le forze di polizia hanno sventato un attentato a Gerusalemme, arrestando il presunto autore, un giovane palestinese di 21 anni, residente a Gerusalemme est, identificato come Omar Abedin. Lo hanno riferito i servizi di sicurezza e la polizia in dichiarazioni congiunte riprese dal quotidiano “The Jerusalem Post”, precisando che l’uomo è affiliato al gruppo palestinese di Hamas e insieme stavano pianificando una sparatoria al Monte del Tempio, contro agenti di polizia a bordo di un autobus. Inoltre, Omar aveva intrapreso contatti su Facebook e Telegram con terroristi in Libano, di cui non è stata specificata l’organizzazione, che gli avrebbero chiesto di lanciare un attacco con armi da fuoco o bombardamenti in cambio di somme di denaro, in collaborazione con agenti dalla Cisgiordania.(Res)