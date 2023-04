Viterbo: morto bambino di 5 anni di Vallerano, disposta autopsia diagnostica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bambino di 5 anni di Vallerano, in provincia di Viterbo, è deceduto dopo essere stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Da quanto si apprende, il bimbo era stato portato ieri in arresto cardiaco già da un'ora al policlinico Gemelli, dopodiché è stato rianimato per 45 minuti senza successo, motivo per cui è stato constatato il decesso. La causa potrebbe essere stata un'allergia, ma risulta essere stata disposta l’autopsia diagnostica, prevista per domattina. Nel frattempo, il sindaco di Vallerano, Adelio Gregori, ha scritto alcune parole di cordoglio per la scomparsa del bambino: “Un’enorme tragedia, ci stringiamo al dolore della mamma e dei familiari tutti". (Rer)