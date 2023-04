Montenegro: Milatovic, sono certo di vincere le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza del Montenegro, Jakov Milatovic, si è detto sicuro della vittoria elettorale contro il suo sfidante, l’attuale capo dello Stato, Milo Djukanovic. “Sono assolutamente certo di vincere e sono convinto che da stasera il Montenegro sarà nel vero senso della parola libero”, ha scritto su Facebook Milatovic. Nel primo turno delle presidenziali l’esponente del Movimento Europe Now (Pes) aveva ottenuto il 28,9 per cento dei voti. Djukanovic, del Partito democratico dei socialisti (Dps), aveva invece ottenuto il 35,3 per cento.(Seb)