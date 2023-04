Montenegro: Djukanovic, è il momento di ritornare sulla via europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato al secondo turno delle presidenziali in Montenegro del Partito democratico dei socialisti (Dps), nonché attuale capo dello Stato, Milo Djukanovic, ha condiviso su Facebook alcune dichiarazioni rilasciate ai media. “Dopo due anni e mezzo di instabilità e incertezza, è tempo che il Montenegro ritorni sulla via europea e riprenda a crescere in modo efficace”, ha affermato lo sfidante del candidato del Movimento Europe Now (Pes), Jakov Milatovic. Secondo Djukanovic, con queste elezioni il Paese dimostra di essere “una società democratica matura, dove ogni cittadino può esercitare liberamente il proprio diritto di voto”. “Vinciamo in nome dell'amore per la nostra patria comune”, ha aggiunto il candidato del Dps. (Seb)