Balcani: Farnesina, a Roma domani vertice con i Paesi della regione (2)

- Nel pomeriggio, i lavori proseguiranno con alcune tavole rotonde a livello di esperti sui temi del cambiamento climatico, della conservazione del patrimonio culturale e dell’innovazione tecnologica nel settore agroalimentare. Sempre nel pomeriggio del 3 aprile, il vicepremier Tajani, insieme a Billström, aprirà un convegno organizzato dalla Farnesina insieme all’Istituto affari internazionali e dall’Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa dal titolo “New vision for the Western Balkans: Eu accession and regional security”, che proseguirà nella mattinata del 4 aprile. L’evento – che vedrà la partecipazione dei ministri dei sei Paesi dei Balcani occidentali e di rappresentanti dell’Ue, esperti ed esponenti della società civile – intende promuovere uno scambio informale sulle prospettive politiche ed economiche di medio termine della regione balcanica e su iniziative concrete di cooperazione tra i Paesi della regione e i membri dell’Ue. (Res)