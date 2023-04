India: Rahul Gandhi, atteso per domani ricorso in appello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, si recherà domani a Surat, nel Gujarat, per presentare il ricorso alla Corte d’assise contro la sentenza di condanna per diffamazione pronunciata da un tribunale di grado inferiore. Sarà chiesta anche la sospensione della pena fino alla conclusione della vicenda, sospensione concessa contestualmente al verdetto per 30 giorni. Lo ha reso noto alla stampa il suo avvocato, Kirit Panwala. Nei giorni scorsi il Partito del popolo indiano (Bjp) ha ironizzato sulla mancanza di tempestività dei difensori di Gandhi, che per effetto della condanna ha perso anche il suo seggio parlamentare. Il presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, invece, ha dichiarato che una squadra legale sta lavorando sul caso e che il partito è pronto ad affrontare la questione “politicamente e legalmente”. (segue) (Inn)