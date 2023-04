India: Rahul Gandhi, atteso per domani ricorso in appello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gandhi è stato condannato il 23 marzo a due anni di carcere e al pagamento di una multa da un tribunale penale di Surat, nello Stato del Gujarat. È stato giudicato colpevole di diffamazione per una frase pronunciata durante la campagna elettorale del 2019, “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?”, in cui ha accostato il nome del premier a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. Il processo è stato istruito in seguito a una denuncia del deputato statale del Gujarat del Bjp, Purnesh Modi, lo stesso cognome del primo ministro. La sentenza è stata sospesa per 30 giorni e al condannato è stata concessa la libertà su cauzione in attesa del ricorso in appello. Il 24 marzo la segreteria parlamentare ha comunicato la decadenza dalla carica di deputato, prevista in casi di pene detentive superiori a due anni dalla legge Representation of Peoples Act. (segue) (Inn)