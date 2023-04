India: Rahul Gandhi, atteso per domani ricorso in appello (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa tenuta il 25 marzo Gandhi ha fatto risalire la sua vicenda alle domande poste in parlamento sui legami tra il primo ministro e l’imprenditore Gautam Adani e col suo conglomerato, in particolare su “tre miliardi di dollari che si trovano in società di comodo di proprietà di Adani” che “stanno lavorando nel campo della difesa” e in cui “è coinvolto un cittadino cinese”. “Il mio discorso è stato cancellato (…) non fa parte degli atti del parlamento”, ha accusato Gandhi, sostenendo di aver scritto invano al presidente della Camera del popolo per chiedere una spiegazione. Secondo il politico, inoltre, i ministri del Bjp hanno mentito su di lui per distogliere l’attenzione dalla questione Adani, accusandolo di “aver chiesto a forze straniere di aiutare l’India” durante un suo recente viaggio nel Regno Unito e la presidenza della Camera gli ha negato la possibilità di difendersi in aula. (Inn)