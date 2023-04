Israele: governo approva costituzione Guardia nazionale, restituirà “sicurezza e sovranità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha approvato, oggi, la proposta del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, di formare una guardia nazionale, composta da 2.000 membri, che opererebbe indipendentemente dalla polizia israeliana in diversi scenari di emergenza, dalla criminalità interna alla lotta al terrorismo, oltre che per garantire il rispetto della sovranità nelle "aree in cui ciò è necessario". Lo riferisce il quotidiano “The Jerusalem Post”. "La Guardia Nazionale che il governo ha approvato è un messaggio importante per i residenti di Israele e per la sicurezza personale, un'esigenza fondamentale e necessaria per lo Stato di Israele che gode di un ampio consenso", ha dichiarato Ben-Gvir a seguito dell’approvazione, aggiungendo: "La Guardia opererà per restituire la sovranità e la sicurezza personale in tutto Israele. Ringrazio il primo ministro per il suo sostegno". (segue) (Res)