Spagna: sindaca Barcellona Colau, con Diaz si apre una nuova fase di speranza

- Con la candidatura alla presidenza del governo della ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, si apre una "nuova fase di speranza". Lo ha detto la sindaca di Barcellona, Ada Colau, in alcune dichiarazioni alla stampa durante il lancio di oggi a Madrid della nuova piattaforma politica Sumar, sottolineando di avervi aderito "con entusiasmo". In merito alla mancata partecipazione all'evento di Unidas Podemos, Colau ha espresso la fiducia che coloro che non sono presenti oggi "ci saranno sicuramente la prossima volta", aggiungendo che "i progetti entusiasmanti devono andare oltre le sigle". "C'è bisogno di tutti, lo abbiamo detto tante volte. La gente ci chiede di stare insieme, e oggi è un giorno per stare insieme", ha sottolineato la prima cittadina di Barcellona. "Sta ispirando migliaia di persone, per rinfrescare la politica, per far sì che la politica sia al servizio della gente", ha detto Colau riferendosi a Diaz. "Sumar è il progetto necessario per creare un Paese migliore, per mettere le persone al centro e per fermare l'estrema destra che sta avanzando in Europa", ha concluso Colau. (Spm)