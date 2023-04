Governo: Foti (Fd'I), imbarazzante silenzio Schlein su offese De Benedetti a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non sorprende affatto il silenzio imbarazzante di Elly Schlein che tace sul vergognoso epiteto ‘demente’ rivolto da De Benedetti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È la solita deprecabile tattica della sinistra che si agita sbraitando sempre e solo a senso unico (il loro). Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Per lei e per il Pd vale quindi la regola del ‘chi tace acconsente’, schierandosi così palesemente dalla parte dell’editore del Domani? Oppure è troppo presa nel fare le barricate contro gli aumenti ai fondi per la sanità del Governo Meloni, mentre i tagli del governo precedente la vedevano in rigoroso silenzio, ma comunque a spendere ciò che non aveva, come dimostrato dai buchi di bilancio della sanità in Emilia Romagna? Chissà se il neo segretario del Pd sarà quindi disposta a fare ciò che De Benedetti le consiglia di fare, con buona pace della sua asserita indipendenza dai vecchi marpioni della politica e dell’economia", aggiunge Foti, secondo cui si confermano dunque, per lei e per la sinistra tutta, sempre e solo come offensive le parole che provengono dal centrodestra, giudicando invece opportune e meritorie le offese arrecate agli esponenti del centrodestra, in primo luogo al Premier. "Insomma, per la Schlein vale il detto: con tutti no, ma con il presidente Meloni si può (insultare)", conclude. (Rin)