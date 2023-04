Trasporti: Salvini, Ue conferma bontà posizione italiana, avanti con biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole della commissaria Ue all'Energia Kadri Simson sui biocarburanti confermano, ancora una volta, la bontà della posizione del nostro governo e la strumentalità delle critiche sollevate da sinistra. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Insieme alla Germania abbiamo ottenuto di assicurare al motore endotermico un futuro anche dopo il 2035. Ora si apre il negoziato sugli atti tecnici che vedrà il MIT impegnato in prima battuta nei competenti comitati a Bruxelles. In quella sede, difenderemo come sempre gli interessi della filiera italiana, che vanno di pari passo con la sostenibilità e la competitività Ue”, aggiunge Salvini. (Rin)