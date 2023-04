Egitto-Iraq: presidente parlamento iracheno ricevuto da Al Sisi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento dell’Iraq, Mohamed al Halbousi, è stato ricevuto, oggi, dal capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in occasione della sua visita nel Paese nordafricano. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, durante i colloqui svoltisi al palazzo Ittihadiya del Cairo, le parti hanno discusso delle relazioni “tra i due Paesi fratelli”, evidenziando l’importanza di migliorare le prospettive di cooperazione strategica. L’attenzione è stata poi rivolta agli sviluppi della situazione politica nella regione e a una serie di questioni di interesse comune, tra cui la crisi in Siria. “L’Iraq desidera consolidare le relazioni con i Paesi fratelli e continuare a cooperare in diversi settori”, ha affermato Halbousi, sottolineando anche la necessità di attivare il meccanismo di cooperazione tripartito tra Iraq, Egitto e Giordania. Da parte sua, Al Sisi ha espresso la disponibilità del Cairo a cooperare con Baghdad, sia a livello bilaterale che nel quadro di cooperazione tripartita, e il sostegno del suo Paese alla sicurezza e alla stabilità irachena.(Res)