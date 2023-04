Sindaci: Sala, Governo vuol cambiare sistema elettorale per averne più di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema elettorale dei sindaci “questo Governo lo vuole cambiare” perché “fanno i conti, e pensano che così prendono più città a destra”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite oggi della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Si vuol passare al fatto che se uno prende il 40 per cento al primo turno ed è in testa è già sindaco – ha aggiunto Sala -. Per 20 anni abbiamo detto da destra e da sinistra che questo sistema elettorale era il meglio che c’era, si evocava addirittura il sindaco d’Italia, da destra e da sinistra. Adesso si vuol cambiare”.(Rem)