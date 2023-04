Municipio Roma XV: Ama, al via itinerari protetti di pulizia meccanizzata in 40 tratte stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scattato da via Stefano Jacini e via Francesco Saverio Nitti un nuovo ciclo mensile di pulizie massive e lavaggio meccanizzato su tutto il territorio del Municipio Roma XV. Gli interventi, predisposti da Ama in accordo con l’Amministrazione municipale e con il supporto della polizia di Roma Capitale prevedono itinerari protetti di pulizia con temporanei divieti di sosta per le automobili, istituiti attraverso un’apposita segnaletica stradale. Lo comunica, in una nota, Ama Spa. Queste operazioni di pulizia meccanizzata approfondita - prosegue la nota - riguarderanno, nel solo mese di aprile, 40 tratte stradali per oltre 80 chilometri lineari. Prossimi appuntamenti del mese: lunedì 3 aprile in via della Cappelletta della Giustiniana e via della Cerquetta, martedì 4 aprile in via Orti della Farnesina (tra via Farnesina e via dei Giochi Istmici) e via Flaminia (da via Nitti a via Monterosi). Ama - conclude la nota - invita i cittadini a fare attenzione agli orari indicati sulle paline e a rimuovere le automobili per consentire pulizie approfondite sulla sede stradale (in particolare i bordi) e collaborare così al decoro urbano. (Com)