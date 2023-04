Sindaci: Sala, è fronte che può collaborare su temi delicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei sindaci “è un fronte che può affrontare tematiche delicate e noi lavoriamo insieme. Io rispetto a Bucci di Genova, su tante cose possiamo non vederla allo stesso modo, ma collaboriamo in maniera straordinaria, io seguo le sue idee e lui è dall’altra parte, quindi è più facile andare d’accordo e non essere polemici tra sindaci”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite oggi della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Noi lavoriamo per il bene dei nostri concittadini e generalmente abbiamo problematiche comuni da gestire”, ha aggiunto Sala.(Rem)