Cina-Giappone: Qin ribadisce centralità questione Taiwan, Tokyo non sia al servizio di Washington

- Il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, ha detto all’omologo del Giappone, Yoshimasa Hayashi, che la coesistenza pacifica e la cooperazione amichevole sono le uniche scelte corrette per le relazioni bilaterali, a più di 50 anni dalla loro normalizzazione e a 45 anni dal Trattato di pace e amicizia. Inoltre, ha ribadito che la questione di Taiwan è al centro degli interessi fondamentali di Pechino e ha esortato Tokyo a rispettare i principi e gli impegni dei quattro documenti politici sino-giapponesi e ad astenersi dall'interferire e dal minare la sovranità della Cina in qualsiasi forma. Lo riferisce un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri cinese, a conclusione dell’incontro odierno a Pechino tra i due ministri. Riguardo al cittadino giapponese detenuto in Cina, il ministro Qin ha affermato che il caso sarà affrontato secondo la legge. Riguardo allo scarico in mare dell’acqua contaminata di Fukushima, la parte giapponese è stata invitata a gestire responsabilmente la questione, importante per la sicurezza e la salute. Il ministro degli Esteri della Cina ha parlato anche delle misure restrittive che colpiscono l’industria dei semiconduttori cinese, sostenendo che il Giappone non dovrebbe essere un “servitore” degli Stati Uniti e assicurando che le restrizioni non faranno altro che rafforzare la determinazione della Cina a diventare autosufficiente. (segue) (Cip)