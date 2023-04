Cina-Giappone: Qin ribadisce centralità questione Taiwan, Tokyo non sia al servizio di Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro cinese, il Giappone, che è membro del G7 ma è anche un Paese asiatico, dovrebbe lavorare per costruire un consenso nella comunità internazionale. Qin ha anche sottolineato che l’Asia è oggi la regione più dinamica del mondo e che la pace e lo sviluppo regionale è l’aspirazione comune. Il rappresentante di Pechino ha ribadito l’opposizione alla formazione di raggruppamenti e ha auspicato che prevalga il dialogo per gestire adeguatamente le differenze e rimuovere gli ostacoli. Le parti, conclude il comunicato, hanno anche scambiato opinioni su questioni internazionali e regionali come la cooperazione tra la Cina, il Giappone e la Corea del Sud; la Penisola coreana e la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Cip)