Pd: Sala, mio dubbio su Schlein è su chi l’aiuterà e come supererà sistema correnti

- “Io Schlein la conosco bene, tre anni fa volevo portarla a Milano per farle fare l’assessore ambientale, poi abbiamo deciso di non farlo e forse è stato il suo bene perché da lì la sua carriera politica si è velocizzata. Credo sia molto ferrata su alcune materie e che abbia bisogno di un sostegno su altre, come la politica industriale o cosa fare delle grandi reti”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite oggi della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Il mio dubbio è: chi la sta aiutando e la aiuterà? Lei giustamente dice ‘basta con le correnti’, e sono d’accordo con lei, visto che anche nei comuni per dare l’ultima carica si deve sempre andare con il bilancino, ma se abbandoni le correnti devi avere un sistema alternativo”, ha aggiunto Sala.(Rem)