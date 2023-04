Diritti: Sala, su trascrizione atti nascita ne parlino in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l'idea di indirizzare i destini del Paese e di tante famiglie. Ne parlino in Parlamento”. Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite oggi della trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre. Il primo cittadino milanese ha ricordato che, assieme ad altri sindaci, ha chiesto di essere ricevuto dal ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella per discutere riguardo alla registrazione di atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, ma che tale richiesta d’incontro è stata negata e ai sindaci replicato unicamente di “applicare la legge”. “Son sindaco da sette anni e non mi è mai capitato che alla richiesta di un incontro mi si rispondesse in faccia ‘ma che incontro vuoi? Sai cosa devi fare, vai avanti’. Questa è veramente una cosa pazzesca”, ha dichiarato Sala, spiegando di essersi rivolto al parlamento europeo proprio data l'impossibilità di sottoporre la questione al governo. “Siccome il governo dice che c'è il processo di adozione – ha poi proseguito -, e noi sappiamo che non funziona, abbiamo proposto il matrimonio egualitario, che accelererebbe il processo di adozione. Noi non andiamo a protestare ma a portare proposte. Lo so anche io che per la gestazione per altri c'è polemica. C'è polemica anche nella mia parte politica ma il Parlamento deve affrontare queste questioni ".(Rem)