Fosse Ardeatine: Smeriglio (Sd), domani in via Rasella per difendere memoria gappisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le dichiarazioni su via Rasella il presidente del Senato "ha passato il segno". Lo dichiara, in una nota, l'eurodeputato di Massimiliano Smeriglio, eurodeputato del Gruppo dell'alleanza progressista di socialisti e democratici. "Sono mesi - aggiunge - che insiste nel rivendicare una storia impresentabile, con provocazioni, mezze verità, un passo avanti e quattro indietro. L'incarico che svolge in nome e per conto della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza al fascismo e al nazismo, è incompatibile con le torsioni nostalgiche di chiaro stampo revisionista e reazionario. Per questo domani lunedì 3 aprile alle ore 16 sarò in via Rasella per aderire al flash mob lanciato dalla sinistra civica romana e dalle associazioni antifasciste", conclude Smeriglio.(Com)