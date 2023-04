Energia: Libia, entrato in funzione impianto solare da 500 megawatt a ovest di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società elettrica nazionale della Libia (Gecol) ha annunciato che l’impianto di generazione di energia solare della capacità predittiva di 500 megawatt situato nella zona di As Saddadah, a ovest di Sirte, è entrato in funzione ed è stato collegato alla rete elettrica nazionale. Lo ha riferito la stessa società libica in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, aggiungendo che la mossa si inserisce nel quadro degli sforzi profusi da Gecol per realizzare “progetti strategici” tesi a trarre il massimo beneficio dalle risorse disponibili. Il progetto dell’impianto in questione era stato inaugurato lo scorso anno e la sua realizzazione ha visto anche il coinvolgimento della società francese TotalEnergy. "Questo progetto si inserisce nel quadro della cooperazione congiunta con l'Autorità per le energie rinnovabili per attuare il piano strategico per integrare le capacità elettriche del Paese con fonti rinnovabili di energia", ha affermato Gecol nel comunicato. Secondo l’azienda pubblica nordafricana, il progetto dell’impianto solare di As Saddadah sarà “il primo e il più grande della Libia”.(Lit)