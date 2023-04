Usa: Arkansas, Casa Bianca dichiara stato di calamità e dispone aiuto federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato oggi lo stato di “grave calamità” nell’Arkansas, a causa della tempesta e del tornado del 31 marzo, e ha disposto aiuti federali. Lo riferisce un comunicato della Casa Bianca. I finanziamenti federali sono destinati ai residenti delle contee di Cross, Lonoke e Pulaski e serviranno per alloggi temporanei, riparazioni di abitazioni, prestiti a basso costo e altre esigenze. Potranno essere messi a disposizione anche di governi statali e locali e di organizzazioni private senza scopo di lucro e potranno contribuire anche ai costi delle misure di mitigazione dei rischi. L’intervento federale sarà coordinato da Roland W. Jackson dell’Agenzia federale per la gestione dell’emergenza (Fema). Ulteriore assistenza potrà essere fornita dopo la valutazione dei danni, ancora in corso.(Was)