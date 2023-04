Usa: sottosegretario di Stato Fernandez in visita in Canada domani e dopodomani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, Jose W. Fernandez, sarà in visita a Toronto, in Canada, domani e dopodomani (3 e 4 aprile) per rappresentare gli Stati Uniti al vertice Usa-Canada organizzato da Eurasia Group e Bank of Montreal (Bmo) Financial Group. Lo annuncia una nota del dipartimento di Stato. L’obiettivo della trasferta è approfondire la cooperazione sui temi economici, energetici e ambientali in Nord America, con particolare riferimento alle catene di approvvigionamento dei minerali e dei metalli cruciali, come quelli usati per le batterie dei veicoli elettrici.(Was)