Moldova: ministra Finanze, nel 2023 la crescita economica sarà del 2 per cento

- L’economia della Moldova nel 2023 dovrebbe crescere del 2 per cento. E’ la previsione fatta dalla ministra delle Finanze di Chisinau, Veronica Sireteanu. “Il bilancio di quest’anno include anche le indennità sociali. La situazione non è facile e il potenziale di crescita economica nel 2023 è atteso al 2 per cento. Con un’inflazione al 14 per cento il welfare appare al momento insufficiente”, ha dichiarato la ministra all’emittente “Vocea Basarabiei”. (Rob)