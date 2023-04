Giappone: morto a 71 anni il musicista Ryuichi Sakamoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il musicista e compositore giapponese Ryuichi Sakamoto è morto all’eta di 71 anni. Ne ha dato notizia il suo ufficio, a funerale avvenuto, alla presenza dei soli parenti stretti. Il decesso è avvenuto martedì per cause che non state specificate. L’artista, tuttavia, aveva rivelato in passato di essere malato di cancro. Nato a Tokyo, dagli anni Novanta ha iniziato a risiedere prevalentemente a New York. Tastierista della band di musica elettronica Yellow Magic Orchestra (Ymo), Sakamoto ha composto le colonne di sonore di più di trenta film, tra cui “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci, per il quale ha vinto un Oscar e un Grammy. L’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” ricorda, oltre alla vasta conoscenza musicale, per la quale era soprannominato “Professore”, il suo impegno per l’ambiente e la pace. Lascia una figlia musicista e cantante, Miu Sakamoto, avuta dall’ex moglie cantautrice Akiko Yano.(Git)