Bulgaria: commissione elettorale, alle 16 affluenza alle urne del 27 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne per le elezioni parlamentari in Bulgaria si è attestata alle 16 (le 15 italiane) al 27,27 per cento. Lo ha riferito la portavoce della Commissione elettorale centrale (Cec), Rositsa Mateva, citata dell’emittente televisiva “Bnt”. Il dato di affluenza più alto è stato registrato a Sofia (34,59 per cento). Alle 11 locali (le 10 italiane), secondo i dati registrati dalla Cec, si era recato alle urne l’8,97 per cento degli elettori. Secondo quanto riferito da Mateva, almeno 80 macchine utilizzate per votare in modalità elettronica non hanno funzionato nella maniera adeguata, così in alcuni seggi del Paese è stato consentito esclusivamente il voto cartaceo. (Seb)