Roma: incendio a Corcolle, evacuate case adiacenti, capannone a rischio crollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evacuate le case limitrofe al capannone dell’ex falegnameria andato a fuoco questo pomeriggio a Corcolle, frazione di Roma a est della Capitale. I vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno cercando di controllare l’incendio, scoppiato intorno alle ore 14, per evitare che raggiunga le abitazioni adiacenti. Per sicurezza, tuttavia, i residenti sono stati fatti allontanare. Il capannone, date le alte temperature raggiunto, è in pericolo di crollo. Date le dimensioni dell'incendio e la grande quantità di acqua richiesta per contenerlo, è stata inviata un’ulteriore autobotte anche dal Comune di Valmontone.(Rer)