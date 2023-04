Balcani: Tajani, vogliamo che i Paesi della regione entrino nell’Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il governo italiano in carica è cambiata la politica estera nei confronti della regione dei Balcani, una regione dell'Europa “importantissima”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della sua visita al salone Vinitaly, aggiungendo: “Vogliamo che questi Paesi amici diventino parte dell'Unione europea. Sarà un grande mercato, dal quale potremo beneficiare da un punto di vista imprenditoriale, ma anche per quanto riguarda le esportazioni”. “Noi siamo assolutamente convinti che questi Paesi amici possano rappresentare un'opportunità per l’Italia e noi possiamo rappresentare un'opportunità per loro", ha precisato il ministro. "Noi siamo in grado di offrire la nostra qualità, ma siamo anche pronti ad accogliere investimenti e imprese dei Paesi dei Balcani perché possano lavorare insieme a noi in vista di un rafforzamento delle relazioni", ha continuato. (Res)