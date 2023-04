Vinitaly: Schillaci, consumo basso-moderato di vino rosso associato a effetti benefici sulla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo basso-moderato di vino rosso, integrato in un modello di Dieta Mediterranea, è associato a effetti benefici sulla salute: ciò che dobbiamo contrastare e prevenire sono gli eccessi e gli abusi del consumo di alcol soprattutto dei superalcolici, non bandire il vino. Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. "Le abbuffate alcoliche sono pericolose. E’ un fenomeno che stiamo monitorando anche in Italia, naturalmente, ma che nulla ha a che fare con un consumo moderato e controllato. Siamo impegnati, insieme agli altri ministeri interessati, a promuovere nelle scuole la cultura della prevenzione e degli stili di vita sani: è bene che i bambini imparino da subito l’importanza di una dieta corretta ed equilibrata, di praticare attività fisica, di non fumare e di non assumere alcol finché non si diventa adulti e, una volta adulti, di non eccedere", aggiunge il ministro. (Rin)