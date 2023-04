© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle ore 12 per l'elezione regionali in Friuli Venezia Giulia oscilla tra l'11 e il 12 per cento. Lo riferisce la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo cui l'affluenza per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Udine è pari al 14 per cento (11.351 votanti su 80.650 iscritti), mentre nel comune di Salice del 12 per cento (2.078 votanti su 17.684 iscritti). (Frt)