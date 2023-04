Serbia: aperta sezione di autostrada costruita da azienda cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sezione di autostrada che collega Nuova Belgrado a Surcin, in Serbia, è stata aperta al traffico ieri.La sezione, parte dell'autostrada E-763, è lunga circa 8 chilometri ed ha tre corsie in ciascuna direzione, una striscia di separazione di cinque metri, percorsi pedonali larghi due metri e piste ciclabili.La costruzione della sezione è iniziata a marzo 2021 ed è stata effettuata dalla China Communications Construction Company (CCCC).Il progetto, del valore di circa 70,5 milioni di dollari, è di grande priorità per la Serbia poiché consentirà una rapida connessione tra Belgrado e l'autostrada E-763 e creerà un collegamento breve tra Belgrado e il Mar Adriatico. (Xin)