Imprese: Usa, Acs acquisisce 100 per cento autostrada SH-288 a Houston per 391 milioni euro

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs ha raggiunto un accordo con Shikun & Binui, attraverso la sua controllata Iridium, per l'acquisizione del 100 per cento dell'autostrada SH-288 a Houston, negli Stati Uniti, per circa 391 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", Acs ha acquisito un ulteriore 21,6 per cento delle quote di cui non era in possesso per giungere al controllo totale dell'infrastruttura. In precedenza, la società di costruzioni aveva pagato poco più di un miliardo di euro per il 78,3 per cento del capitale. La chiusura dell'operazione è ancora subordinata all'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative e al rispetto delle condizioni sospensive previste per questo tipo di accordi, ha spiegato l'azienda. Il contratto comprende il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di quattro nuove corsie a pedaggio e il miglioramento delle carreggiate e degli svincoli esistenti, nonché l'accesso al complesso ospedaliero noto come Texas Medical Center. (Spm)