Vinitaly: Lollobrigida, benessere in dieta mediterranea che ha vino tra i suoi componenti

- I quadri della Galleria degli Uffizi "Bacco Fanciullo" di Guido Reni e "Bacco" di Caravaggio, per la mostra "Bacco Divino" raccontano il legame tra vino e cultura. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrogida, a Veronafiere nel corso del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione della 55esima edizione di Vinitaly. "Fare sistema: non c'è agricoltura senza cultura, non c'è cultura senza consapevolezza dell'ambiente. Spiegare quanto benessere c'è nella dieta mediterranea che ha il vino tra i suoi componenti, che ci permette di avere una vita più lunga di tante altre Nazioni che vorrebbero stigmatizzarlo e vietarlo, ritenendolo tossico all'interno del sistema", ha aggiunto il ministro. (Vev)