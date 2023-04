Bulgaria: Osce monitora lo svolgimento delle elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) sta monitorando “attentamente” lo svolgimento delle elezioni parlamentari che sono oggi in corso in Bulgaria. Lo rende noto l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”, sulla base di quanto riportato sul sito ufficiale dell’Osce. Su invito delle autorità bulgare, è arrivata nel Paese balcanico una squadra dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr), al fine di monitorare anche la situazione relativa agli allarmi bomba che negli ultimi giorni sono stati indirizzati via mail a decine di scuole bulgare. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Ivan Demerdzhiev, nelle ultime 24 ore non è stata ricevuta alcuna minaccia sul piazzamento di ordigni esplosivi negli istituti scolastici o in altre infrastrutture critiche. (Seb)