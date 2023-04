Infrastrutture: ministero, al via gare per la Garganica e la 106 Jonica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova infrastruttura sarà collegata alla Strada Provinciale 52 e alla successiva Viabilità di Penetrazione a Crotone. L’intervento è stato dichiarato dalla Regione Calabria “di rilevanza sociale, avente impatto sull’ambiente e l’assetto del territorio, di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale”. Il costo complessivo dell’investimento è pari a più di 346 mln di euro. Il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini ha seguito, segue e seguirà con particolare attenzione gli interventi su Garganica e Jonica. Rappresentano l’ennesimo segnale di attenzione per le infrastrutture nel Sud, ancora più strategiche dopo lo storico via libera al Decreto Ponte per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. (Rin)