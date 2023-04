Autismo: Mattarella, qui tutti hanno possibilità di esprimersi, luogo di esempio e normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Vorrei ringraziare Nico Acampora perché quello che ha sognato e intuito l'ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile, invece adesso è la realtà". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione della sede di "PizzAut" a Monza. "Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi - ha aggiunto il Capo dello Stato - significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare. Nico Acampora ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero, non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato - ha concluso Mattarella - e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi, lavorare insieme ed essere solidali". (Rem)