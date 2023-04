Iran: ministero Esteri, risponderemo a uccisione consiglieri in Siria al momento opportuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran si riserva il diritto di rispondere all’uccisione dei consiglieri militari del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc, i cosiddetti pasdaran), al momento e nel luogo opportuno. Lo ha affermato, oggi, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, in dichiarazioni riprese dall’agenzia di stampa “Tasnim”, con riferimento a Meqdad Meqdani e Milad Heydari, membri dell’Irgc rimasti uccisi, insieme ad almeno altri tre individui iraniani, durante gli attacchi attribuiti a Israele che hanno colpito i dintorni della capitale siriana Damasco il 30 e il 31 marzo scorso. “Il sangue dei due martiri di alto rango non è stato versato invano”, ha aggiunto il portavoce, secondo cui i perduranti attacchi “del regime sionista contro la Siria rappresentano una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale del Paese”, oltre che “dei regolamenti e delle leggi internazionali”. Anche l’Irgc ha messo in guardia Israele, avvertendo che “il regime sionista pagherà il prezzo dei crimini” commessi. Le parole di Kanaani sono giunte dopo che questa notte un altro attacco attribuito a Israele, il terzo in quattro giorni, ha colpito diversi obiettivi nella città di Homs e nelle aree circostanti, nella Siria occidentale, tra cui postazioni sia delle forze affiliate a Damasco sia di gruppi filoiraniani.(Res)