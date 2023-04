Roma: lite tra minorenni finisce con danneggiamento autobus, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite tra giovani, probabilmente minorenni, finisce con il danneggiamento del vetro di un autobus. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Jacopo della Quercia, in zona La Rustica, a Roma. Sul posto, a seguito della segnalazione al 112, sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Talenti. L'autista del mezzo pubblico della linea 447, ha riferito ai militari che poco prima alcuni giovani, probabilmente minorenni, a seguito di una lite nata tra alcuni di questi, avevano danneggiato la parte in vetro della porta centrale, e subito dopo erano fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sono in corso verifiche da parte dei Carabinieri al fine di risalire all’identità degli autori, anche con l’aiuto delle telecamere di cui il mezzo pubblico è dotato. (Rer)