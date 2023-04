Autismo: Mattarella, un piacere essere qui, avete professionalità e lavorate in maniera eccellente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie di avermi invitato all'inaugurazione di questo bellissimo e straordinario spazio, non solo funzionale ma davvero bello, complimenti anche chi lo ha realizzato. È un piacere essere qui, la pizza era squisita, magnifica buonissima e voi siete bravissimi, il modo di presentarla in tavola era ottimo". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'inaugurazione della sede di "PizzAut" a Monza. "Io non ne sarei stato capace ne a fare ne a portare le pizze in tavola, quindi ho ammirato la vostra capacità, avete una professionalità di alto livello - ha aggiunto Mattarella - non mi stupisce che poco fa due ragazzi abbiano firmato un contratto a tempo indeterminato, perché avete professionalità e vi realizzate lavorando in maniera eccellente", ha concluso il Capo dello Stato. (Rem)