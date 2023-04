© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista della sicurezza, il secondo turno delle elezioni presidenziali in Montenegro “sta procedendo pacificamente”. Lo ha fatto sapere l’amministrazione della polizia, citata dall’emittente radiofonica “Rtcg”. L’appello delle forze dell’ordine agli elettori e ai politici è quello di far sì che la giornata si concluda “senza problemi e in conformità con la legge”. (Seb)