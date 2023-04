Vinitaly: Siracusano, l'Italia mette in mostra le sue eccellenze, governo dalla parte delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vinitaly è una manifestazione estremamente importante, un'occasione per tante realtà, una vetrina per le migliori aziende del Paese: a Verona l'Italia mette in mostra le sue eccellenze. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con i Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Il settore vitivinicolo rappresenta uno degli asset strategici per la nostra Nazione, con prodotti di assoluta qualità che tutto il mondo ci invidia. Grandi aziende, ma anche tanti piccoli produttori in grado di esaltare le tradizioni, i territori, le peculiarità. Il governo sostiene con convinzione queste belle realtà, e lavora per rafforzare il Made in Italy e per aiutare coloro che producono ricchezza, crescita, lavoro", aggiunge.(Rin)