Roma: incendio in sacrestia a Cerveteri, nessun ferito

- Un incendio è scoppiato nella sacrestia a ridosso della chiesa di San Francesco D'Assisi, a Cerveteri. Il fatto è avvenuto questo mattina, in via Benedetto Marini, al civico 165. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di una autobotte, del carro autoprotettore e del funzionario di servizio. La chiesa è stata interessata solo per la grande quantità di fumo dovuto alla combustione, ma non ci sono stati feriti. La messa, data l'inagibilità della la chiesa, è stata effettuata all'esterno. (Rer)