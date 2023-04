Siria: ong, 2 morti nell’attacco attribuito a Israele, distrutto deposito armi di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco attribuito a Israele che, questa notte, ha preso di mira diversi obiettivi nella città di Homs e nelle aree circostanti, nella Siria occidentale, ha provocato la morte di due membri di una milizia filo-iraniana, oltre a diversi danni materiali, tra cui la distruzione di un deposito di armi del gruppo libanese sciita filo-iraniano Hezbollah, situato nei pressi di un aeroporto militare nella zona di Dabaa. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, precisando che l’aeroporto in questione è sotto il controllo del “partito di Dio” da circa otto anni. Tra gli altri danni materiali provocati, il Sohr menziona la distruzione di una batteria di difesa aerea nelle vicinanze di un centro di ricerca scientifica nella periferia occidentale di Homs. Oltre ai due combattenti filoiraniani, la cui nazionalità è tuttora sconosciuta, il raid aereo ha causato il ferimento di cinque militari siriani. Quello di stanotte è il terzo attacco contro i territori siriani attribuito a Israele in quattro giorni, e il nono dall’inizio del 2023, secondo quanto monitorato dal Sohr. Gli ultimi due raid risalgono al 30 e al 31 marzo scorso e hanno preso di mira postazioni di gruppi filoiraniani nei dintorni della capitale siriana Damasco.(Lib)