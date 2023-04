Germania: ambasciatore ucraino critica appello a cessate il fuoco di ex membri dell’Spd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Ucraina a Berlino, Oleksii Makeiev, ha criticato l’appello a un cessate il fuoco con la Russia fatto da ex membri del Partito socialdemocratico (Spd) e rappresentanti del mondo sindacale tedesco. In un’intervista all’agenzia di stampa “dpa”, Makeiev ha detto che l’appello non è un semplice “pesce d’aprile”, bensì un esempio di “cinismo nei confronti delle vittime dell’aggressione russa” in Ucraina. Secondo il diplomatico, la pace può essere raggiunta solamente con il completo ritiro delle truppe di Mosca dal territorio del Paese. Un cessate il fuoco in Ucraina è “un passo necessario per fermare le uccisioni e per sondare opportunità per la pace”, si legge nell’appello intitolato “Fare la pace”, promosso dallo storico Peter Brandt, figlio dell’ex cancelliere federale della Germania Ovest Willy Brandt, dall’ex presidente della confederazione sindacale Dgb Reiner Hoffman e dal presidente dell’organizzazione non profit Amici della Natura Michael Mueller. L’appello invita il cancelliere Olaf Scholz a lavorare con la Francia per persuadere Paesi quali Brasile, Cina, India e Indonesia a mediare un cessate il fuoco tra Kiev e Mosca. Tra i firmatari dell’appello figurano l’ex commissario europeo Guenter Verheugen, l’ex presidente del Bundestag Wolfgang Thierse e l’ex leader dell’Spd in Assia Andrea Ypsilanti. (Geb)