Iran-Usa: fonti stampa, Marina iraniana intercetta e blocca un “drone spia” di Washington

- Un velivolo della Marina statunitense si è allontanato dallo spazio aereo del Golfo di Oman dopo che l’Iran ha lanciato un avvertimento, mettendo in guardia da un possibile ingresso nei propri confini dell’aereo operato dagli Stati Uniti. Lo rende noto l’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, definendo il velivolo un “drone spia”. Secondo quanto specificato dal dipartimento per le Pubbliche relazioni della Marina iraniana, un aereo da ricognizione Lockheed Ep-3E della Marina degli Stati Uniti stava per entrare nello spazio aereo iraniano sopra il Mare di Oman quando le forze navali iraniane hanno lanciato un avvertimento e bloccato “l’ingresso non autorizzato”. Il velivolo degli Usa si è quindi allontanato ritornando in rotte internazionali. L’episodio giunge nel pieno delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, con questi ultimi che starebbero effettuando i preparativi per un eventuale attacco preventivo ai siti nucleari iraniani, in particolare dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha scoperto particelle di uranio arricchito all’83,7 per cento, percentuale molto vicina al livello critico del 90 per cento necessario per fabbricare una bomba nucleare.(Res)