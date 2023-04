Usa: Harris conclude viaggio in Africa, sinergia pubblico-privato per il futuro del continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lusaka Harris ha incontrato il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, e annunciato che gli Stati Uniti metteranno a disposizione del Paese altri 16 milioni di dollari per nuovi programmi, destinati tra l’altro a contrastare la corruzione e a far avanzare il percorso di riforme, e che sarà firmato un memorandum d’intesa sullo sviluppo commerciale, con l’obiettivo di incrementare il flusso di beni e servizi. Il colloquio ha toccato diverse questioni, dal comune impegno per la democrazia all’agenda di riforme economiche del Paese africano, dalla ristrutturazione del suo debito alla questione climatica. “Continueremo a sostenere la rapida finalizzazione del trattamento del debito dello Zambia e della ristrutturazione”, ha detto Harris, ribadendo l’appello per la riduzione del debito a tutti i creditori ufficiali bilaterali dello Zambia. Al tempo stesso ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla crescita economica a lungo termine. A sua volta il presidente Hichilema ha spiegato che ricostruire l’economia è la priorità, ma che questa priorità si scontra con “l’eccesso di debito”, evidenziando la necessità dell’aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi. (segue) (Was)