Usa: Harris conclude viaggio in Africa, sinergia pubblico-privato per il futuro del continente (4)

- Precedentemente a Dar es Salaam, Harris ha incontrato la presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, e ha annunciato lo stanziamento di 560 milioni di dollari a sostegno del commercio e del rafforzamento della democrazia. Ad Accra, invece, ha avuto un colloquio col presidente ghanese Nana Akufo-Addo, al quale ha offerto un pacchetto di aiuti da 139 milioni di dollari per rilanciare l’economia, anch’essa gravata da un pesante debito estero. Inoltre, Harris ha promesso assistenza per la sicurezza e maggiori investimenti per la regione, annunciando aiuti per oltre cento milioni di dollari per la prevenzione dei conflitti e il sostegno agli sforzi di stabilizzazione in Ghana, Benin, Costa d’Avorio, Guinea e Togo. (Was)