Vinitaly: Salzano (Simest), promosso oltre 200 progetti di internazionalizzazione di aziende vitivinicole

- Il Vinitaly è la principale piattaforma di promozione internazionale del vino italiano nel mondo, una conferma del ruolo chiave svolto dal settore fieristico a supporto del Made in Italy. Lo ha detto il presidente di Simest (Gruppo Cdp), Pasquale Salzano, questa mattina a Verona all’inaugurazione del Vinitaly. "Per questo motivo Simest, a partire dagli ultimi tre anni, non ha fatto mancare il suo continuo sostegno al sistema delle fiere e - grazie anche alle risorse gestite per conto della Farnesina - ha erogato 260 milioni di euro a favore di 75 tra i principali enti fieristici nazionali e ha finanziato più di 5500 imprese italiane con 580 milioni di euro per la partecipazione a fiere e mostre. Inoltre, abbiamo promosso oltre 200 progetti di internazionalizzazione di aziende vitivinicole per più di 50 milioni di euro", ha aggiunto Salzano, secondo cui con il Piano Strategico di Simest 2023-25 verrà rafforzato ulteriormente il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane supportando - per la prima volta - anche le filiere, con più di 18 miliardi di risorse che saranno destinate a favorire crescita qualitativa, trasformazione digitale e sviluppo sostenibile del Made in Italy nel mondo. "Un impegno che produrrà i suoi effetti sull’intero sistema produttivo e in grado di consolidare il ruolo strategico di importanti settori della nostra economia come quello vitivinicolo", ha affermato ancora il presidente di Simest. (Rin)