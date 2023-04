Autismo: ragazzo "PizzAut" suona al violino Inno alla Gioia per Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la benedizione e il taglio del nastro è stato eseguito "l'inno alla Gioia" al violino da un giovane ragazzo autistico, Andrea, dedicato al Presidente Sergio Mattarella, in ascolto. "Qui sono schierati tutti i miei ragazzi e Andrea, che in pochi mesi ha imparato a leggere la musica - ha spiegato il fondatore e ideatore di PizzAut Nico Acampora durante l'evento - ora suona il violino, lavora e ha preparato per lei 'l'Inno alla Gioia'". Dopo l'esecuzione il Capo dello Stato ha applaudito e si è complimentato con il giovane. (Rem)